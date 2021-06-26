عاجل | تشكيلة الوداد اليوم امام كايزر تشيفز في دوري الابطال

أعلن المدير الفني لنادي الوداد المغربي، فوزي البنزرتي، تشكيلة الفريق الاساسية التي سيخوض بها مباراة اليوم السبت امام كايزر تشيفز في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر، على ملعب سوكر سيتي بمدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

شهدت تشكيلة الوداد اليوم تواجد المهاجم الدولي التنزاني سيمون مسوفا في الخط الأمامي جنبًا إلى جنب المهاجم المغربي أيوب الكعبي، ليبدأ البنزرتي المباراة بخطة 5-3-2.

وستتحول خطة لعب الوداد البيضاوي إلى 3-5-2 في الوضع الهجومي باعتماد فوزي البنزرتي على أيوب العملود ويحيى عطية الله في التقدم لمساندة ثلاثي الوسط أيمن الحسوني ومحمد أوناجم ووليد الكرتي ومد المهاجمين بالكرات العرضية.

وكان الوداد خسر مباراة الذهاب أمام كايزر تشيفز على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بهدف دون رد سُجل خلال الشوط الأول.

تشكيلة الوداد الاساسية اليوم

أحمد رضا التكناوتي

أيوب العملود – أشرف داري – يحيى جبران – أمين فرحان – يحيى عطية الله

وليد الكرتي – أيمن الحسوني

محمد أوناجم

سيمون مسوفا – أيوب الكعبي