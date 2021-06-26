الميركاتو الصيفي 2021 | برشلونة يطمع في ضم جوهرة فالنسيا تحسبًا لرحيل ألبا

يطمع نادي برشلونة في الحصول على خدمات الدولي الإسباني لويس جايا، لاعب فالنسيا، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني، في الميركاتو الصيفي 2021، ويأتى ذلك تحسبًا لرحيل جوردي ألبا عن “كامب نو”.

ويوجد اهتمام كبير، من جانب نادي انتر ميلان، في الحصول على خدمات جوردي ألبا، من أجل تعزيز صفوف المدرب سيموني إنزاجي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن نادي برشلونة وجد بديل ألبا، وهو اللاعب خوسيه لويس جايا، صاحب الـ 26 عامًا، ظهير أيسر فالنسيا.

ويرتبط جايا بعقد مع الخفافيش حتى 2023، ولكنه أصبح حاليًا الأولوية الأولى للنادي الكتالوني للعب في الجبهة اليسرى.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن فالنسيا سيفرط في لاعبه لويس جايا، لينتقل إلى “كامب نو”، في حالة واحدة فقط، وهي الحصول على ثنائي البرسا، كارليس ألينيا، ومارتين برايثوايت، في الميركاتو الصيفي 2021.

والجدير بالذكر أن، عقد ألبا سينتهي مع برشلونة في 2024، ولكن راتبه العالي يخلق مشكلة في البلوجرانا، ومن الصعب تحمله في هذه الأزمة.