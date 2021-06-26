الميركاتو الصيفي 2021 | بايرن ميونخ يعرقل صفقة ريال مدريد المستقبلية!

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن صفقة ريال مدريد المستقبلية لضم نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند، تعقدت أكثر من أي وقت مضى، وسط الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الميرينجي بسبب فيروس كورونا، الذي أثر على خزينته، بالإضافة إلى رفض دورتموند الاستغناء عن النرويجي.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن خطة ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند أصبحت أكثر تعقيداً مما كانت تبدو عليه في وقت سابق، وذلك بعد أن قرر بايرن ميونخ الدخول على خط المفاوضات لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي 2021.

يعد هالاند أحد أبرز اللاعبين الصاعدين في سماء الكرة الأوروبية والعالمية، ولديه الكثير من العروض المُغرية، ولكن بوروسيا دورتموند يرفض التخلي عنه هذا الصيف بأقل من 200 مليون يورو، وهو مبلغ غير قابل للدفع في ظل الأزمة التي يمر بها الجميع بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية، على أن نادي بايرن ميونخ اختار هالاند ليكون بديلًا لروبرت ليفاندوفسكي، حيث حدد البافاري، الميركاتو الصيفي 2021، لبدأ التحرك في صفقة ضم اللاعب، أو الانتظار حتى بدء دورتموند التفاوض على رحيل النرويجي.

وقالت الصحيفة الإسبانية:”أن الأمور بهذه الطريقة لن تكون سهلة على ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2021 ، في ظل دخول نادي بايرن ميونيخ في صفقة هالاند”.

وأضاف الصحيفة الإسبانية”:أن النادي البافاري بدأ بالفعل في التحضير لمرحلة ما بعد روبرت ليفاندوفسكي، ويرى أن هالاند هو الخيار الأفضل لتعويضه، وبالتالي سيدخل بقوة على الصفقة خلال الأشهر المقبلة، للحصول على خدمات الدولي النرويجي.

وهناك أندية عديدة ستحاول التوقيع مع هالاند، لكن بحسب الصحيفة المدريدية، يبقى بايرن ميونخ الأكثر خطراً على ريال مدريد، لأنه متمرس في خطف اللاعبين الذين يلعبون في الدوري الألماني خلال العقدين الماضيين.