مدرب صلاح السابق: لم أتنبأ بمسيرته.. ليس نجما عالميا شخصيته لطيفة

تحدث المدير الفني السابق لنادي بازل السويسري هيكو فوجل، عن الأيام الأولى لنجم نادي ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، مع النادي السويسري.

وانتقل محمد صلاح إلى نادي بازل السويسري قادما من المقاولون العرب في عام 2012 لمدة 3 مواسم مقابل 2.5 مليون يورو، ليستقبله فوجل الذيكان يتولى الإدارة الفنية للفريق.

وقال فوجل في تصريحات نقلها موقع كينج فوت: “في أول مران لصلاح قلت له انصت تدرب كيفما شئت، لقد اتخذنا قرارنا بالفعل”.

وتابع حديثه: “تدرب في اليوم الأول، الكل شاهد الحصة التدريبية وتساءل إن كان لصلاح أخ توأم، تحسن قليلًا في اليوم الثاني، ثم جاء اليوم الثالث، دمر كل شيء كان لا يوقَف”.

وأكمل: “لو تعرفه ليس نجمًا عالمًيا، شخصيته لطيفة جدًا دومًا رأيته لاعبًا رائعًا، لكن هل لديه عقلية قوية؟ لم أكن أعرف صلاح قاتل وديع، سأكذب لو قلت إنني تنبأت بمسيرته المذهلة”.

واستطرد: “صلاح كان غير عادي خفيف الحركة، مدمر لو الكرة في قدمه اليسرى، سيسجل.بعد هذا الأداء عرف الجميع لماذا أردنا التعاقد معه”.