شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يُعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدًا الأحد، على استاد جهاز الرياضة العسكري، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: أحمد السعدنى ومحمود الزنفلى

خط الدفاع: عاصم صلاح وأحمد ياسين ومحمد دبش وأمير مدحت وأسامة إبراهيم ومحمد مصطفى ميدو ومحمد مجدى

خط الوسط: محمود السيد ومحمد حامد ومحمد فخرى ومحمد فتحى ومعروف يوسف ومحمد مثنانى ومحمد بسيونى وموسى دياوارا وكريم بامبو

خط الهجوم: أحمد ياسر وفادى فريد وأحمد على وأحمد شرويدة.