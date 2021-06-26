شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتراف الخارجي يعرقل تمديد عقد بن شرقي مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موافقة مبدئية بشأن تمديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة الجارية.

وينتهي تعاقد «بن شرقي» مع الزمالك في نهاية الموسم المقبل، ويرغب مسؤولو القلعة البيضاء في تمديد التعاقد مع اللاعب خوفًا من رحيله عن النادي في الموسم المقبل بدون مقابل مالي مثلما حدث مع التونسي فرجاني ساسي.

وعلمت «المصري اليوم» أن «بن شرقي» أبدى موافقة مبدئية على تجديد عقده مع الزمالك، ولكنه اشترط أن يكون تجديد العقد لمدة موسمين فقط، كما أنه اشترط وضع بند يسمح له بالاحتراف حال تلقيه عرضًا مغريًا من أحد الأندية الخارجية.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، جلسة مع اللاعب المغربي، خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الوصول معه إلى اتفاق بشأن تمديد عقده.