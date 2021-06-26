شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الملاكمة: متابعة يومية للاعبين في أسبانيا والسفر ضمن الفوج الأول بطوكيو ١٦يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالعزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة ونائب رئيس الأتحاد العربي للملاكمة والسكرتير المساعد للجنة الأوليمبية على متابعته اليومية لللاعبان الثنائى عبدالرحمن عرابى ويسرى رزق في معسكرهما المغلق خلال الفترة من 10 وحتى 30 يونيو الجاري استعدادا لأولمبياد طوكيو بالمركز الأوليمبي الأسباني في مدريد وخوضهما مباريات ودية خلال المعسكر بأسبانيا مع لاعبي المنتخب الأسباني للملاكمة ومع العديد من الملاكمين الدوليين الموجودين بالمعسكر.

و قال د.غنيم ان اللاعبان سيعودان للقاهرة أول يوليو القادم وسيحصلون على أجازة لمدة يومين فقط ثم العودة للمعسكر الأوليمبي بالمعادي حتي موعد السفر يوم 16 يوليو ضمن لاعبي الفوج الأول للمنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2021 وستكون البعثة مكونه من اللاعبان والكابتن سعيد حسن مديرا فنيا وأولسيوس الكوبي مدربا ولازال سفري معلق بالنسبة للجنة الأوليمبية فلن أسافر ضمن بعثة الملاكمة.

و من المعروف نجح كلا الثنائى عرابى ورزق في الحصول على ذهبيتين في بطولة ليتوانيا الدولية التي أقيمت مؤخرا في إطار الإستعداد لطوكيو أيضا.

ونجح الملاكم عبدالرحمن عرابى في حصد ذهبية البطولة الأفريقية للملاكمة بالسنغال فبراير 2020 بعد إصابة ملاكم الجزائر بعدما ضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو بالوصول إلى نهائى منافسات وزن 81 كجم في البطوله الأفريقية بالسنغال المؤهلة إلى الدورة الأولمبية بالفوز على بطل غانا في نصف النهائي.

فيما تأهل لاعب المنتخب الوطنى يسرى رزق وزن +91 كجم إلى أولمبياد طوكيو رسميا وفقا للتصيف العالمى للاعب.

وقال رئيس الأتحاد المصري للملاكمة إن اللاعب احتل المركز الأول أفريقيا والثالث عالميا في هذا الوزن، مشيرا إلى أنه سيتم وضع برنامج خاص للاعب خلال المرحلة المقبلة للإعداد في المشاركة بالدورة الأولمبية.