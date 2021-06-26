بعد تألقهم وتلقيهم عدد من العروض المغرية.. الخطيب يصدر فرمانًا بتعديل عقود 5 لاعبين في الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمكلف من قبل المجلس بإدارة ملف كرة القدم في النادي، قرارا بتعديل عقود 5 لاعبين في صفوف الفريق عقب الانتهاء من خوض الفريق مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، والمقرر إقامتها في تمام التاسعة مساء يوم السبت المقبل على استاد «الأهلي we السلام» علمًا بانتهاء لقاء الذهاب بين الفريقين على استاد رادس في تونس يوم السبت الماضي، بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه محمد شريف.

واستعرض موقع «الوطن سبورت» تفاصيل ملف تعديل عقود لاعبي الأهلي والذي أصدر الخطيب فرمانه بشأنها في الأيام الماضية، للحفاظ على قوام واستقرار الفريق طوال الفترة الماضية.



تعديل عقود 5 لاعبين في الأهلي

ونشر «الوطن سبورت» أن «الخطيب» قرر تعديل عقود الخماسي محمد مجدي قفشة، صلاح محسن، أكرم توفيق، علي معلول وعمرو السولية.

ويرغب الخطيب في تعديل عقد الخماسي بعد الانتهاء من منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في ظل تألقهم وتلقيهم عدد من العروض المغرية في الفترة الماضية.

وينتهي عقد قفشة مع الأهلي 2024، بينما ينتهي عقد أكرم توفيق 2023، في حين ينتهي عقد الثلاثي علي معلول، عمرو السولية وصلاح محسن بنهاية الموسم المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء اليوم السبت.