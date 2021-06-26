وكيل وليد سليمان يكشف موقف النادي الأهلي من اعتزال صانع ألعاب الفريق الأول

الشارقة - اميمة ياسر - كشف حازم الحديدي، وكيل أعمال اللاعب وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف الأهلي من اعتزال وليد سليمان كرة القدم بعد نهاية الموسم الجاري 2020-2021.

قال خلال تصريحاته لقناة «إم بي سي مصر»: «وليد سليمان عندما قام بتجديد عقده مع النادي الأهلي كان لمدة عامين، ولو كان هناك شيء يخص مصيره كان سيتم التجديد له لعام واحد فقط».

وأضاف وكيل أعمال وليد سليمان في تصريحاته: «وليد سليمان من اللاعبين الكبار في النادي الأهلي، وهو قيمة كبيرة وأحد قائدي المارد الأحمر، كما أنه له وضعه في الفريق، لاسيما أنه يتم الاعتماد عليه في عدد كبير من الأشياء داخل القلعة الحمراء، كما أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، يدفع به في المباريات في عدد من الدقائق». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتابع الحديدي: «أؤكد أنه لم يتطرق أي مسؤول من النادي الأهلي لاعتزال وليد سليمان ولم يتحدث مع أي أحد في أي شيء يخص إنهاء مسيرته الكروية، وهذا كلام على مسؤوليتي الشخصية، كما أن مثل هذه الأمور يجب أن يتم التحضير لها لمدة عام كامل قبل أن ينهي لاعب بحجم وليد سليمان مسيرته الكروية».



من ناحية أخرى، يستعد وليد سليمان، خلال الوقت الحالي، للمباراة الهامة والمرتقبة بين الأهلي والترجي التونسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الجاري 2020-2021، والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد «الأهلي we السلام»، والتي يتطلع من خلالها المارد الأحمر لتأكيد تفوقه على الفريق التونسي والتأهل للمباراة النهائية في المسابقة، بعد فوزه ذهابا في تونس بهدف محمد شريف.