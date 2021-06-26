مدرب الرجاء: الخلاف مع "أروابارينا" انتهى.. وطالبت اللاعبين بعدم الغرور أمام "بيراميدز"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى المدير الفني فريق الرجاء المغربي، لسعد الشابي، جاهزية فريقه لمواجهة بيراميدز مساء يوم غد الأحد في إياب دور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الرجاء وبيراميدز خلال اللقاء الذي جمعهما في القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

وأشار الشابي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم السبت، إلى أنه ركز مع لاعبيه على الناحية الذهنية والفنية، قائلاً:"التقدير كان جيدًا للغاية بالنسبة للمباراة وأهميتها كونها أمام فريق قوي وصل في النسخة السابقة للدور النهائي ويمتلك مجموعة رائعة من النجوم في مختلف المراكز".

وتابع مدرب الفريق المغربي:"سوء التفاهم الذي حدث عقب مباراة الذهاب بعدم المصافحة مع الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز انتهى تمامًا.. كان هناك حوار ودي بيننا قبل مغادرة ملعب الدفاع الجوي، وتم توضيح الأمور".

وأوضح المدير الفني للرجاء، أن عودة لاعب فريقه عبد الإله الحفيظي للمشاركة في المباريات غير واضحة حتى الآن وسيتم حسمها في الساعات المقبلة في ظل معاناته من إصابة لحقت به مؤخرًا، مشددًا على أنه طالب لاعبيه بعدم الغرور والتوازن بين الدفاع والهجوم.

وأتم الشابي تصريحاته بالتشديد على سعادته بعدم تلقي أي أهداف في الذهاب بالقاهرة، مشيرًا إلى أن فريقه يأمل كذلك في عدم استقبال أهداف بمباراة الغد ويتمنى أن يصل للنهائي.