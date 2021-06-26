أسوان يوجه الشكر لعلاء عبدالعال بعد الهزيمة الثقيلة أمام وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

وجه نادي أسوان برئاسة أحمد سليمان، الشكر لعلاء عبد العال المدير الفني للفريق، عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها النادي على يد فريق وادي دجلة ببطولة دوري we المصري.

وتعرض نادي أسوان لهزيمة كبيرة أمام وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري المحلي، أمس الجمعة.

وأصدر نادي زهرة الجنوب بياناً رسمياً، يؤكد فيه قرار مجلس إدارة نادى أسوان بعد إجتماع طارئ مشترك اليوم السبت مع لجنة الكرة، بتوجيه الشكر لعلاء عبد العال مدرب الفريق.

وأكد نادي أسوان أنه جارى المشاورات لإستعراض الأسماء المرشحة لمنصب المدير الفنى الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة خلفا لعلاء عبدالعال.