كوكا ينافس للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

دخل أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس اليوناني المنافسة من أجل الفوز بجائزة أفضل لاعب ي الدوري اليوناني لموسم 2020-2021.

وفاز كوكا مع أولمبياكوس بلقب الدوري اليوناني، وكان للاعب المصري مشاركة فاعلة في تحقيق الفريق للقب بشكل مبكر وقبل عدة جولات من مرحلة حسم اللقب.

ويتنافس مهاجم منتخب مصر ضمن 20 لاعبًا من أجل الفوز بالجائزة، ومن أبرزهم زميله في أولمبياكوس يوسف العرب، لاعب المنتخب المغربي وهداف البطولة.

ويستمر التصويت حتى منتصف يوم الثلاثاء المقبل من أجل اختيار أفضل لاعب، ويستطيع الجمهور التصويت من خلال الموقع الرسمي للبطولة.

وأحزر أحمد حسن "كوكا" خلال الموسم الحالي 10 أهداف في بطولة الدوري، لكنه على مدار الموسم بالكامل أحرز 15 هدفًا وصنع 6.