الإنتاج الحربي: لا نعاني أزمات مالية.. وكشري مستمر في منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أشرف عامر، رئيس نادي الإنتاج الحربي، إن فوز فريقه أمام نظيره المصري منح الجهاز الفني واللاعبين الثقة.

وفاز الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعته بنظيره المصري، مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الدوري.

وأضاف عامر، في تصريحات لفضائية بي أون تايم، اليوم السبت:"الفوز أعاد الفريق وهو فوز معنوي مهم جدًا، ومازال هناك 9 مباريات ولو استثمر اللاعبون هذه المباريات ستكون الأمور أفضل".

وبسؤاله عن صرف مكافأت للاعبين، رد رئيس نادي الإنتاج الحربي:"يُعرف عنا الاستقرار المالي ولايوجد لدينا أي مشكلة مالية".

وأتم رئيس مجلس إدارة الإنتاج الحربي:"الوضع الفني مستمر لأحمد كشري، وحين تكون النتائج غير جيدة تكثُر الاجتهادات ولكن لكل إدارة ظروفها التي تتعامل معها ونتخذ القرارات في الوقت المناسب وفق رؤويتنا".

ويتذيل الإنتاج الحربي جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن البنك الأهلي صاحب المركز 17 ـ قبل الأخير ـ .