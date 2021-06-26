6 قنوات ناقلة وخطوات المشاهدة المجانية.. دليلك لمتابعة مباراة الأهلي والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستضيف الأهلي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت شقيقه الترجي التونسي على ملعب الأهلي WE السلام في مباراة هامة ومصيررية للفريقين بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي بمباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد رادس السبت الماضي بهدف نظيف سجله محمد شريف ليحتاج الفريق الأحمر الفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة اليوم للتأهل إلي النهائي الذي يقام على في مدينة الدار البيضاء المغربية.

واستقرالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به المباراة والذي لن يشهد أية مفاجآت.

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تذيع المباراة عبر 6 قنوات في مقدمتها بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة والتي تبثها عبر قناة بي إن سبورتس 4 وبي إن 1 إتش دي بريميوم بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

القناة الثالثة التي ستذيع المباراة هي "تايم سبورتس " عبر التردد الأرضي بتعليق أيمن الكاشف والتي يمكن استقبالها عبر خطوات بسيطة.

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المباراة ستذاع أيضاً عبر 3 قنوات أفريقية مفتوحة وهي :

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة ORTB البنينية على القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11900 ، ترميز 27500 أفقي