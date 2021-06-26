بعرض خرافي.. ليفربول يدخل سباق ضم كيليان مبابي

ظهرت تقارير صحفية تفيد، بإن نادي ليفربول المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي، يرغب في ضم مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في الميركاتو الصيفي 2021.

وينتهي عقد مبابي مع نهاية الموسم المقبل وتحديدًا في 30 يونيو 2022، وحتى الآن لم يتوصل الفرنسي لاتفاق مع باريس سان جيرمان على التمديد.

وفقاً لما نشره صحفي شبكة “Sport Italia”، رودي جاليتي، عبر حسابة الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، فإن نادي ليفربول ينوي تقديم عرض خرافي لإقناع مبابي للانتقال إلى قلعة “أنفيلد” في الميركاتو الصيفي 2021.

وقال صحفي شبكة “Sport Italia” :” أن ليفربول سوف يدهش الجميع، حيث من المتوقع أن يتقدم بعرض يبلغ الـ100 مليون يورو من أجل ضم مبابي هذا الصيف، من باريس سان جيرمان” .

ويعد مبابي أحد أبرز أهداف نادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2021 ، ولكن يعاني الملكي من أزمة اقتصادية لن تجعله قادرًا على دفع 100 مليون يورو في الوقت الحالي.

والجدير بالذكر أن، مبابي يتواجد في الوقت الراهن رفقة المنتخب الفرنسي المشارك ببطولة كأس أمم أوروبا 2020، ويستعد مع هداف الريال، كريم بنزيمة، لمواجهة سويسرا في ثمن النهائي.