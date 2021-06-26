صفقات النصر والهلال | منافسة شرسة على مدافع بايرن ميونخ

دخل نادي الهلال السعودي في منافسة شرسة مع نظيره النصر، من أجل التعاقد مع مدافع فريق بايرن ميونخ جيروم بواتينج، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وينتهي عقد بواتينج مع بايرن ميونخ بنهاية الشهر الجاري ويحق له الإنتقال إلى نادٍ مجانًا، ورفض التجديد للعملاق البفاري بعد انضم له منذ صيف 2011 وتوج معه بالعديد من البطولات.

وأكد الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أن نادي النصر والهلال يتفاوضان مع وكيل اللاعب تمهيدًا للتعاقد معه، موضحًا أن جيروم بواتينج يحتاج إلى راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو للانضمام إلى أي نادٍ يريد التوقيع معه.

وانتقل إلى بواتينج إلى بايرن ميونيخ في صيف 2011، وشارك في 363 مباراة رسمية لأكثر من 10 سنوات وفاز بـ 25 لقباً، وكان أهمها لقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

وافتتح النصر الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني، ثم وقع بعد ذلك مع الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم بيشتكاش التركي، بينما ينتظر نادي الهلال وصول المدير الفني الجديد البرتغالي جارديم لبدء الميركاتو.