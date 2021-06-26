الامارات | شباب الأهلي يعسكر في دبي.. وداعاً كارتابيا

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يعسكر في دبي.. وداعاً كارتابيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن نادي شباب الأهلي لكرة القدم (بطل ثلاثية كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي والسوبر)، استقر على إقامة معسكره التدريبي في دبي استعدادا لموسم 2021-2022، المقرر انطلاقه شهر اغسطس المقبل، فيما قرر عدم ضم اللاعب الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، عقب انتهاء إعارته من ديبورتيفو لاكورونا الإسباني.

واستقرت شركة الكرة بالنادي بالتنسيق مع المدرب مهدي علي على إقامة معسكر إعداد الفريق داخل الدولة، ليخوض الفريق فترة الاعداد للموسم الثاني على التوالي في دبي، بعدما كان قد خاض فترة الاعداد في الموسم الماضي بالطريقة نفسها مع المدرب السابق، الإسباني جيرارد زاراغوسا، وذلك بسبب الظروف الصحية الراهنة التي يمر بها العالم وللحفاظ على صحة اللاعبين وتحقيق أعلى درجات الدعم الفني واللوجستي التي تتمتع بها مدينة دبي من مرافق رياضية وغيرها.

من جهة أخرى، يبرز لدى شباب الأهلي قراراً بعدم التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، عقب انتهاء إعارته من ديبورتيفو لاكورونا الإسباني، خاصة أن اللاعب غاب عن أكثر من 50% من مباريات الفريق في الموسم الماضي، بسبب الاصابات المتكررة، مما أسهم في اتجاه شركة الكرة والجهاز الفني بعدم شراء عقده.

كما أن كارتابيا يعاني من إصابة في كاحل القدم، تتطلب تدخلاً طبياً وإجراء عملية جراحية، لكن اللاعب الأرجنتيني يرفض إجراء العملية، مما يدعم قرار عدم ضمه الى صفوف شباب الأهلي الذي قدم موسما ناجحا بنسبة كبيرة بعدما حصد جميع القاب كرة القدم باستثناء لقب الدوري.

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