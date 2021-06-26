شكرا لقرائتكم خبر عن «الشناوي» يطالب لاعبي الأهلي بالوصول لانجازات جيل «مانويل جوزيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عدد من اللاعبين الكبار للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، وعلى رأسهم محمد الشناوي حارس المرمى والحاوي وليد سليمان وسعد سمير ورامي ربيعة على عقد جلسات مكثفة مع اللاعبين من اجل مطالبتهم بالتركيز وعدم الانصياع إلى استفزازات المنافس وعدم الاعتراض على حكم المباراة.

وأكد «الشناوي» للاعبين على ضرورة تحقيق إنجاز تاريخي جديد للجيل الحالي يضاهي الجيل السابق بقيادة محمد بركات ووائل جمعة وسيد معوض الذي حفر اسمه في السجلات الذهبية للقلعة الحمراء.

فيما طالب وليد سليمان لاعب الوسط المهاجم في التأهل لنهائي البطولة زملاءه حصد اللقب العاشر حتى يكون خير ختام لمسيرته مع القلعة الحمراء في حالة اتخاذه قرارا نهائيا بإعتزال الكرة بنهاية الموسم الجاري.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي، في مباراة العودة للدور قبل النهائي لدوري الأبطال والتي ستجرى على ملعب استاد السلام.