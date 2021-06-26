شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يحفز لاعبي الأهلي بمكافآة خاصة قبل مواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تحفيزه للاعبين وطالبهم بالتركيز خلال المباراة وعدم الالتفات لنتيجة مواجهة الذهاب التي انتهت لصالح الأحمر بهدف مقابل لا شيء سجله محمد شريف.

وحرص «بيبو» على التواجد داخل المعسكر لمتابعة كافة الأمور الإدارية والشد من أزر اللاعبين، خصوصا أنه صار تميمة التفاؤل للفريق باعتبار أنه تواجد في كل اللقاءات المهمة وكان وجوده له أثر بالغ في تحفيز اللاعبين والتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري الأبطال.

ووعد الخطيب، لاعبي الأهلي بصرف مكافأة خاصة في حال تحقيق الفوز على الترجي في مباراة اليوم.

ويحتاج الأهلي التعادل بأي نتيجة أمام الترجي، من أجل الصعود إلى المباراة النهائية، بعدما نجح لاعبو الأهلي في تحقيق الفوز على الترجي في عقر داره بهدف نظيف في مواجهة الذهاب التي جرت بين الفريقين، الأسبوع المنقضي.