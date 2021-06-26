شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بوابات لدخول لاعبي الأهلي والترجي لملعب السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات الأخيرة قبل انطلاق مواجهة الأهلي مع الترجي التونسي في لقاء العودة بنصف نهائي دوري الابطال التي ستجري مساء اليوم تكثيف امني حول محيط ستاد السلام من اجل تأمين الفريقين والجهاز الفني لكلا من الفريق الأحمر والضيوف.

وطلبت إدارة الإستاد من مسئوولي الناديين الإلتزام بأمرين أولهما التدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ،والامر الثاني عدم السماح لأي فرد غير المحدد في القائمة المتعارف عليها والمعتمدة من الجهات الأمنية بالتواجد داخل الملعب ،في ظل رفض الجهات الأمنية بعدم حضور الجماهير حفاظا على سلامة الجماهير،وتباينت ردود الأفعال داخل المعسكرين الأحمر والاصفر.

وحددت إدارة الاستاد ثلاثة بوابات لدخول الفريقين والحكام ومجالس الإدارة، لسهولة تيسير السيطرة على الإجراءات الاحترازية، التي سيتم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا.