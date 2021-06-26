شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المانيا يعلن الطوارئ استعدادًا لموقعة انجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المنتخب الألماني حالة الطوارىء القصوي استعدادا لمباراته أمام نظيره الإنجليزي في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا «يورو 2020»، التي تقام على ملعب ويمبلي، في ظل غياب لاعب واحد هو لوكاس كولسترمان.

وتاكد شفاء توماس مولر من الاصبة التي لحقت به مؤخرا وخاض التدريبات كاملة بدون أي مشاكل، بعدما أجبرته إصابة في الركبة على المشاركة كبديل في المباراة الأخيرة من دور المجموعات أمام المنتخب المجري التي أقيمت الأربعاء الماضي.

ويغيب كولسترمان عن التدريبات، بسبب تمزق في ألياف العضلات.

وألقى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني محاضرة طويلة للاعبيه، حيث سيحتاج الفريق لتطور كبير بعد التعادل 2/2 أمام المنتخب المجري وإظهار نفسه مثلما فعل خلال المباراة التي فاز فيها على المنتخب البرتغالي 4-2 قبل أسبوع، إذا أراد أن يحصل على فرصة للتأهل.