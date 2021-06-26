الامارات | وفاة عداء قطري عن 24 عاما بسبب حادث سير

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عداء قطري عن 24 عاما بسبب حادث سير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي العداء القطري عبدالإله هارون، حامل برونزية سباق 400 م في بطولة العالم 2017، اليوم عن 24 عاماً إثر حادث سير في الدوحة. ونعت اللجنة الأولمبية العداء عبر حسابها في موقع تويتر. وبدأ هارون، السوداني الأصل، بتمثيل قطر في عام 2015، وسرق الاضواء في بداياته بتسجيل أوقات لافتة على مسافة 400 متر. والى برونزية بطولة العالم 2017 في لندن، حيث سجل 44.48 ثانية وراء النجم الجنوب افريقي وايد فان نيكرك وستيفن غاردينر من باهاماس، أحرز هارون فضية بطولة العالم داخل قاعة في بورتلاند عام 2016 وذهبية الألعاب الآسيوية في جاكرتا عام 2018.

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