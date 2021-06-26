شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستعين بشباب الإسماعيلي في قائمة مباراة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال قائمة لاعبيه استعدادًا للقاء سموحة، المقرر له غدًا الأحد، على ستاد الإسكندرية، بالأسبوع الــ27 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

واستعان إيهاب جلال، في قائمة الإسماعيلي بمواجهة الغد، بعدد من اللاعبين الشباب على رأسهم محمد عمار ومحمد عبدالسميع ومروان شوقي وأحمد كاستيلو.

جاءت القائمة كاملة كالتالي:

حارس مرمى: محمد صبحى – محمد فوزى – محمد مجدى.

خط الدفاع: محمد هاشم – باهر المحمدي – مروان الصحراوي – محمد عمار – أحمد كاستيلو

خط الوسط: محمد حسن – محمد عادل – عماد حمدي -عمر الوحش – محمد صادق – نادر رمضان – أحمد مدبولي – محمد الشامي – أحمد مصطفى – بابل – محمد عبدالسميع.

خط الهجوم: شكري نجيب – فخر الدين بن يوسف – شيلونجو – مروان شوقي.