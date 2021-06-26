شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك من وزير الرياضة لحل أزمة منتخب الكرة الشاطئية في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في تطور سريع للاحداث بشان ازمة المنتخب المصري للكرة الشاطئية في المغرب بعد حرمانه من المشاركة في نصف نهائي البطولة الافريقية المؤهلة لاولمبياد فتح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خط اتصال مع السفير المصري في المغرب اشرف ابراهيم وطالبه بسرعة التدخل لدي بعثة الكرة الطائرة لكشف ملابسات هذا القرار ومنع المنتخب من خوض نصف النهائي.

كما طالب وزير الرياضة اتحاد الكرة الطائرة ومسؤولو البعثة المتواجدين في المغرب باطلاعه علي كافة ملابسات الازمة والعمل علي حلها فياسرع وقت وتمكين المنتخب من خوض المباراة.

وعلمت «المصري اليوم» ان الوزير سيفتح تحقيقا موسعا في هذه الازمة لمعرفة كافة التفاصيل من جميع الجهات المسؤولة وعلي راسها اللجنةالاوليمبية واتحاد الاتحادات الافريقية بقيادة المصري احمد ناصر الذي طالبه الوزير ايضا بالتدخل لحل ازمة المنتخب المصري في المغرب.

من جانبه اكد الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة في تصريحات خاصة للمصري اليوم انه يتابع عن كثب كافة تطورات المنتخب وانهسلامة جميع افراد البعثة المصرية هي هدفه الاول.

واكد انه اذا كان لمنتخب الكرة الشاطئية حق فلن يضيع ابدا خصوصا في ظل العلاقات الطيبة والمحترمة بين الاشقاء في المغرب

واعلنت اللجنة الاوليمبية المصرية واتحاد الكرة الطائرة بعد الازمة التى تعرض لها منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في المغرب وقيام اللجنةالمنظمة للبطولة بمنع المنتخب المصري من خوض مباراة نصف النهائي امام نيجيريا بداعي وجود حالات مصابة بكورونا بصفوف البعثةالمصرية دون اثبات اي نتائج للمصحات تثبت هذا الادعاء.

ووفقا لمصدر داخل بعثة المنتخب المصري فان هناك مخطط مغربي باقصاء المنتخب المصري وحرمانه من اللعب لتمهيد الطريق امام المنتخب المغربي من الفوز والتاهل لاولمبياد طوكيو خصوصا بعد فوز للمغرب برئاسة الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة بعد هزيمة عمرو علواني في الانتخابات الاخيرة.

ويشارك المنتخب المصري في منافسات التصفيات الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية المؤهلة لأولمبياد طوكيو في المغرب.

وقامت اللجنة المنظمة المغربية باخطار بعثة مصر بعزلهم في الفندق بهم وعدم السماح لهم بخوض مباراة المنتخب النيجيري في الدور قبلالنهائي والتي كان مقررا إقامتها في التاسعة صباح اليوم وجود حالات مصابة بالكورونا ضمن تشكيل البعثة دون الافصاح عن الاسماء.

وجاء قرار اللجنة المنظمة الغريب كمحاولة لالغاء منتخب مصر عن مواجهة المغرب في النهائي.