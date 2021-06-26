شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في الأولمبية واتحاد الطائرة بسبب أزمة المغرب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلنت اللجنة الاوليمبية المصرية واتحاد الكرة الطائرة بعد الازمة التى تعرض لها منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في المغرب وقيام اللجنة المنظمة للبطولة بمنع المنتخب المصري من خوض مباراة نصف النهائي امام نيجيريا بداعي وجود حالات مصابة بكورونا بصفوف البعثة المصرية دون اثبات اي نتائج تثبت هذا الادعاء.

ووفقا لمصدر داخل بعثة المنتخب المصري فان هناك مخطط مغربي باقصاء المنتخب المصري وحرمانه من اللعب لتمهيد الطريق امام المنتخب المغربي من الفوز والتاهل لاولمبياد طوكيو خصوصا بعد فوز للمغرب برئاسة الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة بعد هزيمة عمرو علواني في الانتخابات الاخيرة.

ويشارك المنتخب المصري في منافسات التصفيات الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية المؤهلة لأولمبياد طوكيو في المغرب.

وقامت اللجنة المنظمة المغربية باخطار بعثة مصر بعزلهم في الفندق بهم وعدم السماح لهم بخوض مباراة المنتخب النيجيري في الدور قبلالنهائي والتي كان مقررا إقامتها في التاسعة صباح اليوم وجود حالات مصابة بالكورونا ضمن تشكيل البعثة دون الافصاح عن الاسماء.

وجاء قرار اللجنة المنظمة الغريب كمحاولة لالغاء منتخب مصر عن مواجهة المغرب في النهائي.