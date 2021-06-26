شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المباراة الرابعة لسلسلة نهائي دوري سوبر السلة بين الاتحاد والزمالك والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقام في السادسة مساء اليوم السبت المباراة الرابعة من سلسلة نهائي بطولة دوري السوبر لكرة السلة موسم 2021 بين الاتحاد السكندري، والزمالك على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويحتاج الزمالك للفوز بالمباراة من أجل التتويج ببطولة دورى السوبر، فيما يحتاج الاتحاد للفوز بالمباراة للوصول إلى مباراة نهائية تحسم اللقب مساء الاثنين المقبل.

ووصل الاتحاد للدور النهائى بعد تجاوز الأهلى بنتيجة 3-0 فى نصف نهائى دورى السوبر، وهى نفس النتيجة التى تأهل بها الزمالك على حساب الجزيرة.

ونجح الاتحاد السكندرى فى الفوز باللقاء الأول من سلسلة النهائى مساء الأحد الماضى بنتيجة 83/56 فيما تعادل الزمالك فى السلسلة وفاز فى اللقاءين الثانى بنتيجة 80/70 والثالث بنتيجة 74/69.