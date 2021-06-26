شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: مصر أصبحت قادرة على استضافة كبرى البطولات الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ان مصر في عهد الرئيس السيسى تشهد طفرة على جميع المستويات خاصة الرياضة وهو ما لمسناه من منشآت رياضية وصالات وعلى رأسها العاصمة الادارية، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، مشيرا إلى أن مصر اصبحت قادرة على استضافة كبرى الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى.

وأشاد وزير الرياضة باللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي واللاعب بيج رامى بطل العالم في كمال الأجسام، حيث وصفهما بأنهما صورة إيجابية للرياضة المصرية.

ولفت أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ان هناك عبء تتحمله الوزارة وهو أن تكون الصورة إيجابية وليس تصدير الجانب السلبي فقط، مؤكدا أن مصر في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تواجدت بين كبار الدول من حيث التنافسية العالمية في الرياضة.مضيفاً ان وزارة الشباب والرياضة تدعم جميع الشباب وتقف خلفهم، حيث أقيم اليوم مباراة كرة قدم بين المتعافين من الادمان ونجوم كرة القدم، حيث تقدم الوزارة وجميع النجوم كل الشكر لهم على مواجهتهم لخطر الدمان وتعريف المجتمع باخطاره واهمية الوقوف خلفهم لدعمهم وجعلهم قدوة يحتذوا بهم جميع الشباب في المثابرة والنجاح.

وشهد صبحي فعاليات «مهرجان العاصمة الإدارية الرياضى»، والذى ينظمه الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية «ستريت وورك أوت» برئاسة إسلام قرطام، وبحضور عدد كبير من قيادات الرياضة المصرية والشخصيات العامة بفرع نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

بدأ المهرحان بعقد مؤتمر صحفي، ثم عرض فيديو تسجيلى عن الإنجازات التي شهدتها الرياضة المصرية خلال آخر سبع سنوات، وجاء إذاعة الفيديو على هامش المهرجان الرياضى، ويشهد الفيديو أهم الإنجازات منها مشروع نادى النادى والمدن الرياضية بمختلف المحافظات والمدينة الرياضية بالعاصمة وإنشاء الصالات المغطاة وفق المواصفات العالمية، بخلاف الميداليات والتلقاب الدولية التي حققها لاعبو المنتخبات المختلفة.

وتضمن المهرجان بطولة الجمهوية لـ«ستريت وورك أوت» والمؤهلة لبطولة العالم بروسيا، مبادرة «فرحونا يا أبطال» لدعم الأبطال المتأهلين للأولمبياد بحضور اللاعبين المتأهلين وبمشاركة اصحاب الميداليات الاولمبية، مبادرة «علاج الإدمان بالرياضة» والتى تبناها الاتحاد، وتقديم نماذج للمتعافين لنقل تجربتهم.

واختتم اللقاء بتوزيع جوائز مسابقة التصوير الصحفي بالاشتراك مع نقابة الصحفيين، لاختيار أفضل صورة للعاصمة الإدارية.