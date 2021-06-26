شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تضرب منتخب فرنسا قبل مواجهة سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعاني فرنسا بطلة العالم من تزايد الإصابات في صفوف فريقها، قبل مواجهة سويسرا، الإثنين المقبل، في دور الـ16 ببطولة أوروبا «يورو 2020».

وتأهلت فرنسا لمراحل خروج المغلوب بطريقة أقل إقناعا مما كان متوقعا، بعد التعادل 2-2 مع البرتغال حاملة اللقب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وخرج المدافع الأيسر لفرنسا لوكاس هرنانديز في الشوط الأول من مباراة البرتغال، بسبب إصابة في الركبة، ولا تزال الشكوك تحيط بإمكانية مشاركته أمام سويسرا حتى الآن.

ويعاني بديله لوكاس ديني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ويبدو أنه لن يكون جاهزا للمشاركة يوم الإثنين، ما قد يفرض تغييرات على خطط الدفاع الفرنسية.

واللاعب الذي شارك أمام البرتغال بديلا لديني هو لاعب الوسط أدريان رابيو، وهو أيضا يعاني من تبعات إصابة مزعجة في الكاحل، منذ نهاية الموسم وليس في كامل اللياقة أيضا.

وزاد الوضع سوءا بإصابة توماس ليمار في الساق، بينما أصيب ماركوس تورام في الفخذ الأيمن خلال تدريبات الفريق الخميس الماضي، واضطر للخروج بمساعدة أفراد الطاقم الطبي.

ويغيب عن تشكيلة فرنسا حاليا المهاجم عثمان ديمبلي عقب إصابته في مباراة فرنسا الثانية بدور المجموعات أمام المجر، ثم استبعاده كليا من البطولة، بعدما تبين أنه سيحتاج إلى تدخل جراحي.

لكن رغم هذه الإصابات تظل فرنسا مرشحة بقوة للفوز على المنتخب السويسري والعبور للمرحلة التالية.

ورغم معاناة مدرب فرنسا ديشامب على مستوى الدفاع، فإنه عزز فريقه بعودة مهاجم متميز للتشكيلة هو كريم بنزيما.

ويسعى ديشامب لأن يصبح أول من يفوز بكأس العالم وبطولة أوروبا كلاعب ومدرب.

وعاد بنزيما لتشكيلة منتخب فرنسا بعد غياب استمر 6 أعوام، وأحرز هدفين في شباك البرتغال.