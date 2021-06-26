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نقل سباق روسيا خارج سان بطرسبرج عام 2023

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وكالات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل سباق روسيا خارج سان بطرسبرج عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلنت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات امس السبت، أن سباق جائزة روسيا الكبرى سينتقل من مقره الحالي في سوتشي إلى حلبة جديدة خارج مدينة سان بطرسبرج بداية من 2023.

وأقيم السباق في المتنزه الأولمبي في سوتشي منذ عام 2014 الذي استضاف خلاله المنتجع المطل على البحر الأسود دورة الألعاب الشتوية، لكنه بعد عامين سينتقل إلى حلبة إيجورا درايف التي تبعد 54 كيلومترا عن سان بطرسبرج.

وقالت فورمولا 1 في بيان: «نتطلع إلى إقامة سباقات في موقع جديد مثير للغاية، يضم 10 مسارات متخصصة للسباقات والاختبارات، في منطقة تبلغ مساحتها نحو 100 هكتار».

وتقع حلبة إيجورا درايف الجديدة على بعد 150 كيلومترا تقريبا من حدود فنلندا، وهي من تصميم المعماري الألماني هيرمان تيلكه، وحصلت على ترخيص الفئة الأولى في 2020.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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