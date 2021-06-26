شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحلق بفضية الفرق في «دولية فزاع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

حلقت الإمارات بفضية مسابقة الفرق المختلطة بحصول الثلاثي المكون من البطل البارالمبي محمد خميس وسيف الزعابي وموزة الزيودي على المركز الثاني في ختام النسخة 11 من بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم_ كأس العالم دبي 2021، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 62 دولة، فيما كان المركز الأول للمسابقة نفسها من نصيب تشيلي، بينما حلت كولومبيا ثالثة.

وتوج ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، «التنين الصيني» بدرع التفوق بعد أن تصدر المنتخبات المشاركة في هذا الحدث العالمي محلقاً بالمركز الأول برصيد 13 ميدالية ملونة ( 7 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية)، تلاه في المركز الثاني المنتخب الروسي برصيد 10 ميداليات 3 ذهبيات ومثلها فضيات و4 برونزيات، فيما حل المنتخب المصري ثالثاً «أول العرب» برصيد 6 ميداليات 3 ذهبيات ومثلها فضيات.

وتابع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي جانباً من مسابقات الختام والتقى بحضور ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم على هامش الحدث المكسيكي خورخي مورينيو رئيس لجنة رفعات القوة بالاتحاد الدولي، وبعض لاعبي المنتخبات المشاركة، إضافة إلى اللاعب عبدالله اليماحي «12 عاماً» المنضم حديثاً إلى نادي دبي لأصحاب الهمم في لعبة التنس الأرضي.

وأكد سعيد حارب أن «دولية فزاع» باتت من البطولات المهمة في خريطة أصحاب الهمم العالمية وخصوصاً أنها تحمل اسماً غالياً على قلوبنا وشخصية رياضية متميزة.

وقال: إن هذه المشاركة الكبيرة في البطولة رغم تحديات فيروس كورونا تؤكد ثقة العالم في الإمارات ودبي والسمعة العالمية لهما وحرص المنتخبات على التواجد في هذا الحدث العالمي الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية.

من ناحيته، ثمن ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، النجاح الكبير الذي حققه الحدث العالمي، مبيناً أن تواجد 62 دولة في نسخة دبي رغم «الجائحة» يعتبر إنجازاً.

وقال: إن تحطم الأرقام القياسية في دبي يؤكد قوة هذه البطولة، وخاصة أنها كانت الفرصة الأخيرة لأصحاب الهمم من أجل حجز مقاعدهم في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

ووصف آل رحمة نادي دبي لأصحاب الهمم ب«المنارة»، مبيناً أنه لا يقتصر على الرياضة فقط وأنه ناد مبدع في جميع المجالات، مثمناً الدور الكبير لرعاة بطولات فزاع الشريك الأصيل مع اللجنة المنظمة لإنجاح مثل هذه الأحداث العالمية المهمة.

حارب: بطولة مهمة في خريطة ألعاب أصحاب الهمم عالمياً