شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء حاسم لمنتخب الشباب أمام المغرب في الجولة الثالثة لكأس العرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض منتخب الإمارات الوطني للشباب مواليد 2003 الساعة التاسعة مساء اليوم، مواجهة حاسمة ومصيرية أمام شقيقه المنتخب المغربي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، المقامة حالياً في مصر لحساب المجموعة الثانية.

ويحتل منتخبنا المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على منتخب جيبوتي بثمانية أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر أمام منتخب طاجيكستان (الثالث) بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية، في حين يتصدر المنتخب المغربي المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين (طاجيكستان وجيبوتي)، بينما يحتل منتخب جيبوتي المركز الأخير دون أي رصيد من النقاط.

واختتم منتخبنا تحضيراته للمواجهة المرتقبة بأداء حصة تدريبية على الملعب الفرعي باستاد «المقاولون العرب» تحت قيادة الإسباني أورتيجا وجهازه المساعد بمشاركة جميع اللاعبين.

وحرص أورتيجا على التحدث مع اللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية، وحثهم على ضرورة نسيان الخسارة أمام طاجيكستان والتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية أمام المغرب، مؤكداً ثقته بإمكانات اللاعبين وقدرتهم على مجاراة المنتخب المغربي، متصدر المجموعة، والخروج بنتيجة إيجابية ومواصلة مشوارهم في البطولة.

وأكد اللاعب عيسى خلفان الحراصي الذي ظهر بشكل لافت خلال المباراتين الماضيتين أن كل زملائه اللاعبين تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم في مباراة غد، والخروج بنتيجة إيجابية وتعويض الخسارة غير المتوقعة أمام منتخب طاجيكستان، مشيداً بدور الجهاز الفني والإداري في تهيئة اللاعبين من كافة النواحي النفسية والفنية والبدنية.