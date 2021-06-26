"حلم الأولمبياد مُهدد".. تصريحات نارية وكواليس أزمة سيدات الطائرة الشاطئية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

قامت دعاء الغباشي، لاعبة منتخب مصر للطائرة الشاطئية، بتوجيه نداء لجميع المسؤولين من أجل التدخل لإنقاذ منتخب سيدات مصر، من أزمة تُهدد حلم مشاركتهن في أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل منتخب سيدات مصر للكرة الطائرة الشاطئية إلى نصف نهائي التصفيات الإفريقية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 بعد التغلب على منتخب رواندا في دور الثمانية من التصفيات المقامة حاليا بالمغرب.

وكانت لاعبة منتخب مصر للطائرة الشاطئية قد كشفت من خلال صفحتها عبر "فيسبوك" كواليس الأزمة التي حرمتهم من لعب مباراة نصف نهائي التصفيات الأفريقية المؤهلة لطوكيو 2020.

ومن خلال "فيديو لايف" عبر صفحتها على "فيسبوك"، قامت دعاء الغباشي بتوجيه نداء للمسؤولين من أجل التدخل وانقاذ المنتخب مما يحدث له في المغرب.

وقام الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بإرسال خطاب جديد للاتحاد الأفريقي وكذلك نسخة للاتحاد الدولي للاعتراض على ما حدث.

وجاء بيان اتحاد الكرة الطائرة:

أرسل الاتحاد خطاب ثاني للاعتراض على إقصاء الفريق القومى للسيدات من لعب الدور قبل النهائى أمام نيجيريا الساعة العاشرة صباح اليوم بتعليمات شفوية دون أساس قانونى بحجه اصابه مدرب منتخب الرجال بفيروس كورونا.

رغم ان الجميع فى فقاعه وتم تحليل PCR للجميع مرتين وكانت النتيجة سلبية.

وقدمت البعثة المصرية فى اغادير طلب تأجيل المبارة لتصبح ظهر اليوم بناء على الشكوى المقدمة وجارى حالياً اجتماع فى اغادير لأخذ القرار.