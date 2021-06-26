مولر ينتظم في التدريبات الجماعية للمنتخب الألماني استعدادا لمواجهة أنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

بدأ المنتخب الألماني لكرة القدم استعداداته الأخيرة لمباراته المنتظرة أمام نظيره الإنجليزي في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020" التي تقام على ملعب ويمبلي، في ظل غياب لاعب واحد هو لوكاس كولسترمان.

وكان توماس مولر قادرا على خوض المران كاملا اليوم السبت بدون أي مشاكل بعدما أجبرته إصابة في الركبة على المشاركة كبديل في المباراة الأخيرة من دور المجموعات أمام المنتخب المجري التي أقيمت الأربعاء الماضي .

ويغيب كولسترمان عن التدريبات بسبب تمزق في ألياف العضلات.

وألقى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني محاضرة طويلة للاعبيه حيث سيحتاج الفريق لتطور كبير بعد التعادل 2/2 أمام المنتخب المجري وإظهار نفسه مثلما فعل خلال المباراة التي فاز فيها على المنتخب البرتغالي 4 / 2 قبل اسبوع، إذا أراد أن يحصل على فرصة للتأهل في مباراة الثلاثاء.

وقال لوف عقب مباراة المجر:" مستوى أدائنا في دور المجموعات كان جيدا في بعض الأوقات وتراجع في أوقات أخرى،. ولكننا نعلم إذا لعبنا بالطريقة التي نعرفها سنكون أقوياء. إذا لم نطبق بعض الأشياء، سيكون لدينا بعض الصعوبات".

واختتم:"ستكون مباراة مختلفة للغاية، وستناسبنا بكل تأكيد. ستكون مباراة مفتوحة، أكثر مما كانت عليه مباراة المجر".