مصدر لمصراوي: صلاح ومصطفى محمد خارج أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد مصدر مسؤول في اتحاد الكرة وجود اتصالات شفهية تمت في الساعات الماضية، تؤكد رفض تواجد محمد صلاح، لاعب ليفربول، ومصطفى محمد، لاعب جالاتا سراي في أولمبياد طوكيو 2020.

كانت الفترة الماضية قد شهدت محاولات مع أندية ليفربول وجالاتا سراي للسماح، بمشاركة صلاح ومصطفى محمد مع منتخب مصر الأولمبي في طوكيو.

وقال المصدر، في تصريحاته لـ"الخليج 365": "اتحاد الكرة تلقى اتصالات من جانب مسؤولي ليفربول، وتم التأكيد على رفض مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي".

وتابع: "الأمر نفسه فيما يخص مصطفى محمد، فقد تواصل مسؤولو جالاتا سراي معنا وأكدوا رفضهم مشاركة اللاعب في طوكيو مع المنتخب الأولمبي".

ومن المقرر أن يعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن القائمة النهائية بحد أقصى يوم 30 يونيو.

يُذكر أن منتخب مصر يتواجد في مجموعة تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.