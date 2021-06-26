مشاهدة مباراة الدنمارك وويلز في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الدنمارك وويلز في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم السبت 26-6-2021.

تُقام مباراة الدنمارك وويلز على ملعب يوهان كرويف أرينا بمدينة أمستردام في هولندا، بحضور الجماهير، وكعادة بقية المباريات من المتوقع ندرة تواجد المشجعين الأصليين من جانب المنتخبين بسبب صعوبة التنقل لظروف انتشار فيرورس كورونا.

صعدت الدنمارك بأعجوبة إلى دور ثمن النهائي من المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط فقط، بينما تأهل منتخب ويلز لدور 16 من المركز الثاني بالمجموعة الأولى بعدما جمع 4 نقاط.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الدنمارك وويلز من الحكم الألماني “دانيال سيبرت”، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الدنمارك وويلز في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي العماني “عامر الخوذيري”، كما ينقل بشكل مجاني على قناة بي بي سي 1 البريطانية.

تاريخ مواجهات الدنمارك وويلز

تقابل منتخب الدنمارك وويلز في 9 مناسبات سابقة، وتواجها للمرة الأولى في عام 1964 وكانت في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم وشهدت انتصار الديناميت بهدفٍ دون مقابل، وفي الإياب فاز التنين بنتيجة (4-2).

وتواجه المنتخبان في تصفيات يورو 1988، ففي لقاء الذهاب فازت ويلز بهدفٍ دون رد، وفي الإياب انتصرت الدنمارك بنفس النتيجة.

تجددت المنافسة بين الدنمارك وويلز في تصفيات يورو 2000، وانتصرت ويلز في المباراة الأولى بنتيجة (2-1)، بينما فازت الدنمارك في الثانية بهدفين نظيفين.

وفي عام 2008 خاض منتخب الدنمارك وويلز أول مباراة دولية ودية في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما، وانتصر التنين بهدفٍ دون رد سجله لاعب ليفربول حينها “كريغ بيلامي”.

وسجلت الدنمارك انتصارين متتاليين أمام ويلز في دوري الأمم الأوروبية 2018، ومنذ ذلك الحين لم يلتق المنتخبين في أي مباراة رسمية أو ودية.