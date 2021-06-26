الميركاتو الصيفي 2021 | كوندي يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد واشبيلية يحدد ثمن الصفقة

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي الفرنسي جول كوندي مدافع إشبيلية، يريد الانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي 2021، في ظل رغبة رافاييل فاران مدافع الميرنجي في الرحيل.

ويربط اسم مدافع إشبيلية كوندي بالانتقال إلى ريال مدريد من الموسم الماضي، وذلك في ظل التقارير التي تشير إلى إمكانية رحيل رافاييل فاران الذي ما زال يماطل في مسألة تجديد عقده.

ووفقًا لصحيفة “ABC” الإسبانية، فإن ريال مدريد يضع كوندي كخيار أول لتعويض فاران في حال رحيله، كذلك يرحب اللاعب بهذه الخطوة المهمة في مسيرته، لكن يبقى كل شيء متوقف على قرار ناديه إشبيلية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت في وقت سابق أن النادي الملكي قرر عدم المجازفة بالإبقاء على فاران في حال لم يجدد عقده خلال الأسابيع القليلة القادمة، لأن هذا سيفتح الباب إلى رحيله مجاناً في الصيف القادم.

وأشارة الصحيفة الإسبانية، إلى أن نادي إشبيلية يرفض فكرة التفاوض بشأن كوندي، والحل الوحيد للسماح له بالرحيل هو دفع قيمة فسخ عقده، والتي تبلغ 80 مليون يورو، وبالطبع ريال مدريد ليس في وضع مالي يسمح له بدفع مبلغ كهذا، لاسيما وأنّ هناك مراكز أخرى تحتاج للتدعيم.

والجدير بالذكر أن، كوندي ظهر في الموسم الماضي، بشكل جيد رفقة ناديه إشبيلية، مما جعل، ديدييه ديشامب، مدرب فرنسا، يستدعيه إلى قائمة المنتخب الفرنسي في أمم أوروبا، حيث شارك في 49 مباراة بمُختلف المسابقات، وسجّل أربعة أهداف وصنع مثلها.