مشاهدة مباراة الوداد وكايزرشيفس في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وكايزرشيفس في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، ضمن مباريات اليوم السبت 26-6-2021.

تُقام مباراة الوداد وكايزرشيفس على ملعب سوكر سيتي بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، دون حضور الجماهير كما أكد النادي البرتقالي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وانتهت مباراة الذهاب التي أجريت السبت الماضي بين الوداد وكايزرشيفس على ملعب محمد الخامس، بفوز الفريق الجنوب أفريقي بهدفٍ دون مقابل.

ويتطلع الوداد إلى قلب الطاولة على كايزرشيفس في ملعبه، لتعويض خسارة الذهاب بالدار البيضاء، والتأهل إلى مباراة النهائية المقرر إقامتها في المغرب على ملعب محمد الخامس.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الوداد وكايزرشيفس من الحكم الكونغولي “جان جاك ندالا نغامبو” في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت تونس، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الوداد وكايزرشيفس في إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2021، على قناة بي إن سبورتس 4، وبي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”.

تاريخ مواجهات الوداد وكايزرشيفس

تعتبر مباراة الوداد وكايزرشيفس في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 هي الرابعة في تاريخ مواجهات الفريقين.

وسوف يُسجل الظهور الرابع بين الوداد وكايزرشيفس في النسخة الحالية من البطولة، حيث ألتقى الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات، ونجح الوداد في تحقيق الفوز برباعية نظيفة.

وفي الجولة الخامسة تمكن كايزرشيفس من تحقيق الفوز بهدفٍ دون رد في المباراة التي أقيمت على الملعب الذي سيستضيف المباراة القادمة بين الفريقين “سوكر سيتي”.

وحقق كايزرشيفس انتصاره الثاني على التوالي أمام الوداد بهدفٍ دون مقابل أيضًا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مطلع الأسبوع الماضي، فلمن ستكون الغلبة في المواجهة الرابعة؟