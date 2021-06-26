صفقات ريال مدريد | الميرنجي يُغري باريس بامتيازات ضخمة لضم مبابي

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد يحاول إغراء نادي باريس سان جيرمان بامتيازات جديدة، لضم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، والمطلوب بقوة من عدة أندية أوروبية.

وقدم الدولي الفرنسي كيليان مبابي طلبًا إلى نادي باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي 2021، في ظل رغبته لخوض تجربة جديدة خارج الدوري الفرنسي.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم المقبل، وهذا ما دفع ريال مدريد للضغط على النادي الباريسي، لبيعه في الصيف الحالي بدلًا من خسارته مجانًا في الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن ريال مدريد يستعد لتقديم عرضًا مغريًا للحصول على خدمات اللاعب، أولها عقد يبلغ الـ100 مليون يورو، كقيمة أساسية، كما أن هناك امتيازات أخرى من أجل إغراء نادي باريس سان جيرمان للتفريط في الدولي الفرنسي.

وتضمن الامتيازات مبلغ مالي بشكل موسمي، مقدم من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان، في حالة حصول مبابي على أي بطولة رفقة النادي الملكي.

وفي حال دخول الدولي الفرنسي كيليان مبابي في التشكيل الأفضل على مستوى العالم التابعة للفيفا، سيقوم ريال مدريد بدفع مكافأة آخرى إلى نادى باريس سان جيرمان، وإذ حصل الدولي الفرنسي على جائرة الكرة الذهبية، سيدفع النادي الملكي أيضًا مبلغ كبير عن هذه الجائزة للنادي الباريسي.

والجدير بالذكر أن، مبابي يتواجد في الوقت الراهن رفقة المنتخب الفرنسي المشارك ببطولة كأس أمم أوروبا 2020، ويستعد مع هداف الريال، كريم بنزيمة، لمواجهة سويسرا في ثمن النهائي.