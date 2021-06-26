«اضرب يا بدري».. مدرب الترجي التونسي يستعين ببطل نهائي افريقيا 2018 أمام الاهلي

استقر المدير الفني لفريق الترجي التونسي معين الشعباني، على إجراء تعديلان على تشكيل الفريق قبل مواجهة الأهلي، مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الشعباني الدفع بمدافع الفريق خليل شمام، على حساب محمد علي اليعقوبي، الذي غاب عن بعثة غول أفريقيا بعد أن أثبتت التحاليل التي أجراها الترجي إصابته بفيروس كورونا، حسبما ورد بموقع جوهرة التونسي.

ويستعين الشعباني ببطل مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال افريقيا 2018، بعدما فاز الأحمر على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل، لكنه خسارة لقاء الإياب بثلاثية نظيفة، حينما سجل أنيس البدري الهدف الثالث في الدقيقة 86 بمرمى محمد الشناوي.

وكان الشعباني يقود الترجي وقتها بينما كان المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون مدربًا للأحمر، وعلق المعلق الرياضي عصام الشوالي على الهدف قائلًا، “أعطيه يا بدري.. أعطيه يا بدري.. اضرب يابدري”.

وسيدفع الشعباني بالمهاجم أنيس البدري على حساب خالد عبد الباسط، بعد تأكد جاهزية اللاعب لمباراة الإياب، خاصة وأنه قد غاب عن مواجهة الذهاب بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الترجي أمام الأهلي على النحو التالي..

حراسة المرمى: المعز بن شريفية.

خط الدفاع: حمدي النقاز – خليل شمام – عبد القادر بدران – إلياس الشتي.

خط الوسط الدفاعي: فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان.

خط الوسط الهجومي: حمدو الهوني – وليام توجوي – عبد الرؤوف بن غيث.

خط الهجوم: أنيس البدري.