صفقات الزمالك | لاعب الصفقاسي التونسي يقترب من الدوري المصري

اقترب لاعب وسط فريق الصفقاسي التونسي كينغسلاي سوكاري، من الرحيل عن النادي خلال الميركاتو الصيفي 2021، بسبب أزمته المادية مع ناديه.

وأكد محمود الوذاني وكيل أعمال اللاعب النيجيري، أن موكله يمر بظروف مادية صعبة بسبب عدم الحصول على مستحقاته، وقد يتم طرده من محل سكنه بسبب عدم تسديد الإيجار، بالإضافة إلى حجز السيارة الموضوعة على ذمة اللاعب.

ولا يفضل كينغسلاي سوكاري الاستمرار في الدوري التونسي، في ظل انتهاء عقده مع الصفقاسي بنهاية الشهر الجاري، ويبحث عن خوض تجربة احترافية في إحدى الدوري العربية، وفقًا لما ورد بموقع كافي سبورت التونسي.

وبات اللاعب النيجيري قريبًا من الإنتقال على الدوري المصري، بعد وصوله عرضان بارزان بمقابل مادي مغري، وفي انتظار حسم سوكاري مصيره.

ويبحث مسئولو نادي الزمالك عن لاعب وسط مهاجم؛ لتعويض رحيل لاعب الفريق الدولي التونسي فرجاني ساسي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ورفض التجديد للقلعة البيضاء.

وكان الوداني كتب مؤخرًا عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ”فيسبوك” أن لاعب رفض عرضًا من نادي سموحة وعرض أخر من الدوري السعودي، باإضافة إلى نادي أهلي بنغازي قبل تعويضه بواتارا، كما أن عقده ينتهي هذا الموسم، وهناك إخلال بالاتفاقات السابقة مع الصفقاسي.