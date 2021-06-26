شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الحسم.. الأهلي يواجه الترجي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق الترجي الرياضي التونسي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت على استاد الأهلي We السلام، في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يدخل الأهلي مواجهة الليلة بحثًا عن تحقيق نتيجة ايجابية والمضي في رحلة الدفاع عن اللقب، ومواصلة المشوار؛ لتعزيز الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة وحصد دوري الأبطال للمرة العاشرة في تاريخه.

ويتطلع الأهلي إلى حسم بطاقة الترشح لنهائي البطولة، حيث يدخل مواجهة اليوم متسلحا بعامل الأرض ونتيجة مباراة الذهاب والتي تمكن خلالها الأهلي من تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله محمد شريف.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الـ16 في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة لدور ربع النهائي.

فيما جاء تأهل الترجي على حساب شباب بلوزداد الجزائري، بعدما نجح بطل تونس في تعويض خسارته في الذهاب بهدفين دون رد للفوز بالنتيجة ذاتها في مباراة العودة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتي منحت بطاقة التأهل للترجي.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الترجي الليلة كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.