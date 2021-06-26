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سلبية مسحة بعثة بيراميدز قبل مواجهة الرجاء

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت بعثة بيراميدز في مدينة الدار البيضاء بالمغرب إخطارا بسلبية المسحة الخاصة بفيروس لجميع أفراد بعثة النادي الموجودة حاليا في كازبلانكا، استعدادا لمواجهة الرجاء بإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما أجرت المسحة بالأمس في مقر فندق الإقامة بوسط كازبلانكا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل. ويخوض بيراميدز تدريبه الأخير في التاسعة من مساء اليوم على استاد مركب محمد الخامس بكازبلانكا والذي يستضيف اللقاء مساء الأحد، حيث سيكون المران لمدة ساعة واحدة بهدف التعرف على أرضية الملعب طبقا للائحة الكاف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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