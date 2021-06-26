شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت والنصر يتأهلان إلى النهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

ضرب فريقا الكويت الكويتي والنصر السعودي موعداً في نهائي بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة في نسختها الـ40، عندما يلتقيان في مباراة الدور النهائي التي ستنطلق في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت على صالة نادي شباب الأهلي في الممزر، لحسم الفائز باللقب.

وفجر النصر السعودي مفاجأة بفوزه على شباب الأهلي صاحب الضيافة بنتيجة 114 - 111، بعد التمديد، ليُقصيه من البطولة على أرضه وبين جمهوره.

وسبقه الكويت الكويتي بالفوز على الأهلي البحريني بنتيجة 102 - 96. ويطمح الكويت الكويتي إلى إحراز لقبه الثاني بعد الأول الذي حققه عام 2003، في حين يبحث النصر السعودي عن لقبه الأول في البطولة.

وتسبق النهائي مباراة تحديد الثالث والرابع بين الأهلي البحريني وشباب الأهلي، وتنطلق في الرابعة والنصف عصراً.

وببلوغهما النهائي تأهل الكويت الكويتي والنصر السعودي إلى المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة للبطولة الآسيوية للأندية، التي يتأهل لها بطل ووصيف بطولة الأندية الخليجية.

يذكر أن شباب الأهلي مستضيف البطولة التي يسدل الستار على منافساتها اليوم السبت، كان بلغ الدور نصف النهائي متصدراً ترتيب فرق البطولة في الدور التمهيدي برصيد 8 نقاط، بفوزه في مبارياته الأربع التي خاضها، كما تأهل الكويت الكويتي بحلوله ثانياً برصيد 7 نقاط، والأهلي البحريني الثالث برصيد 6 نقاط، وتأهل النصر السعودي بحلوله في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

سجل الأبطال

ويتصدر شباب الأهلي سجل أبطال بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة برصيد 3 ألقاب أحرزها في النسخ 35 و36 و37 على التوالي، أعوام 2015 و2016 و2017، ويليه الأهلي البحريني بلقبين سجلهما في النسختين الخامسة والسادسة عامي 1985 و1988، ثم الكويت الكويتي بلقب واحد حققه في نسخة 23 عام 2003.