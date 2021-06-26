فضائياً.. قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستضيف الأهلي شقيقه الترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الأهلي WE السلام في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وكانت مباراة الذهاب التي استضافها الترجي قد انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله محمد شريف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت الماضي.

وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4" الناقل الحصري للبطولة بتعليق حفيظ دراجي بالإضافة للتردد الأرضي لقناة "أون تايم سبورتس" .

وأعلنت قناتا ORTB وRTB نقل المباراة أيضاً على القمر الصناعي (يوتل سات)

قناة ORTB البنينية هي قناة مفتوحة على القمر الصناعي (يوتل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

قمر يوتل سات 9 شرق.

تردد: 11900 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

فيما يمكن استقبال قناة RTB بعد اتباع الآتي: