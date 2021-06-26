تعرف على القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة هامة في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكانت مباراة الذهاب التي استضافها الترجي قد انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله محمد شريف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت الماضي.

وتنقل المباراة عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس، بعد تقوية البث الأرضي بتقنية HD.

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ومن المقرر أن يتم بث المباراة فضائيًا على شبكة قنوات "bein sports" صاحبة الحقوق الحصرية لبث البطولة، حيث يتم نقلها عبر قناة "bein sports4" وbeIN Sports 1 HD Premium؛ حيث يُعلق على أحداثها حفيظ دراجي.

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