لاعبة الطائرة الشاطئية تكشف كواليس أزمة المنتخب في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

كشفت دعاء الغباشي لاعبة منتخب مصر للطائرة الشاطئية عن أزمة تواجه الفريق خلال تواجده في الوقت الحالي بالمغرب، وتلك الأزمة تُهدد حلم المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وتأهل منتخب سيدات مصر للكرة الطائرة الشاطئية إلى نصف نهائي التصفيات الإفريقية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 بعد التغلب على منتخب رواندا في دور الثمانية من التصفيات المقامة حاليا بالمغرب.

ويمثل منتخب مصر للسيدات للطائرة الشاطئية في التصفيات كلا من دعاء الغباشي وفريدة العسقلاني ويمثلان مصر 1، والثنائي رندا رضوان وندى حمدي ويمثلان مصر 2.

وناشدت لاعبة منتخب مصر دعاء الغباشي المسؤولين بالتدخل لحل تلك الأزمة من خلال رسالة لها عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك".

وجاء في رسالة لاعبة منتخب مصر:

بكل هدوء احنا لاعيبه حلمنا من ٢٠١٦ نتاهل اوليمبياد وبقالنا ٥ سنين بنتمرن عشان البطوله دي تيجي البطوله وتكون في المغرب الي هي البلد المنافس اصلا.

عملنا مسحه قبل ما نسافر طلعت سلبي ومسحة اول ما وصلنا وبرضه طلعت سلبي وقايلين كلهم ان اغادير مفهاش كورورنا وانهم بيعملو كده عشان يحافظو علي البلد اول ما وصلنا اتعمل مسحه وفضلنا ٣ ايام في الاوض عشان النتيجة تطلع ومرضوش يخرجونا من الاوضه غير اما النتيجه تطلع وطلعت سلبي الحمد لله.

من ٣ ايام فجاه قالو كله ينزل يعمل مسحه مع انهم اصلا مكنوش قايلين ان في مسحه هتتعمل تاني عشان المفروض اننا في فقاعه فقاعه في فندق فيه ١٠٠ الف شخص ونصهم سياح بره البطوله انبارح الساعه ١١ بليل بتوقيت مصر ١٢ قالو مصر متخرجش بره الاوض عندهم حاله حاله ازاي وامته وكلنا كويسين قلنالهم مين قالو مدرب فرقه الرجال.

طب هنعمل ايه يا جماعه قالو هنلعب لحد ما اللجنه الطبيه تاخد قرار ماتشنا انهارده الساعه ٩ الصبح طبعا نمنا كلنا اللاعيبه بعد ما اتاكدنا اننا هنلعب بعد توتر وعياط وصويت.

فجاه نصحى على رساله الساعه ٣:٣٠ توقيت مصر ٤:٣٠ متخرجوش من الاوض انتو بره البطوله.

يرضي مين ده يا عالم يرضي مين.

دي لعبه واحنا متاكدين منها المدرب سليم ومع العلم ممنوع حتي نجيب حد يعملنا مسحات تانيه ولا حتي فكروا يعيدو المسحه ولا اصلا شوفنا ورق المدرب الي بيقولوا انه ايجابي.

احنا ماتشنا الساعه ٩ الصبح يعني كام ساعه ماتش ضمنينهه نكسبه نكون في النهائي احنا مخالطين جميع اللعيبه ومخالطين فرقه المغرب والفرق الي لعبناها والحكام والناس الي في المدرجات الي هما منظمين احنا مخالطين رئيسه الاتحاد الافريقي الي هي رئيسه اتحاد المغرب اصلا.

يعني لو في فعلا حق يبقي المنتخبات كلها يتعملها ماسحه اشمعنا مصر هي الي ايجابي ولو ايجابي هتبقي ايجابي من مين من نفسها يعني، حد يلحقنا والنبي احنا حلمنا فجاه بقي تراب ومش عارفين نعمل حاجه.

يارب انت حسبي ونعم الوكيل