"أسلحة الذهاب".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة الترجي الرياضي التونسي.

ويستضيف الأهلي، نظيره الترجي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في حسم موقعة الذهاب، بالفوز 1-0، بهدف أحرزه محمد شريف.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية.

الهجوم: صلاح محسن – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.