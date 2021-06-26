الاتحاد الإنجليزي يؤكد رغبته في استمرار ساوثجيت بعد يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مارك بيلينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن الاتحاد يرغب في استمرار جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب، في منصبه.

وقال بيلينجهام في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "ساوثجيت يعلم تماما كيف نشعر تجاهه، ويثق في أننا نعلم أنه يقوم بعمل رائع ونرغب في استمراره معنا".

وأضاف: "نود استمراره بالتأكيد لما بعد عقده الحالي، سندخل في مفاوضات رسمية بعد هذه البطولة، لكن لو سألتني سأقول نعم، نرغب في استمراره".

واختتم الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي تصريحاته: "إنه يحظي بدعمنا المطلق لأننا نرى أنه قام بعمل مذهل داخل وخارج الملعب".

جدير بالذكر أن ساوثجيت قاد المنتخب الإنجليزي إلى دور الـ16 لمواجهة منتخب ألمانيا، يوم الثلاثاء المقبل.