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الاتحاد الإنجليزي يؤكد رغبته في استمرار ساوثجيت بعد يورو 2020

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مارك بيلينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن الاتحاد يرغب في استمرار جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب، في منصبه.

وقال بيلينجهام في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "ساوثجيت يعلم تماما كيف نشعر تجاهه، ويثق في أننا نعلم أنه يقوم بعمل رائع ونرغب في استمراره معنا".

وأضاف: "نود استمراره بالتأكيد لما بعد عقده الحالي، سندخل في مفاوضات رسمية بعد هذه البطولة، لكن لو سألتني سأقول نعم، نرغب في استمراره".

واختتم الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي تصريحاته: "إنه يحظي بدعمنا المطلق لأننا نرى أنه قام بعمل مذهل داخل وخارج الملعب".

جدير بالذكر أن ساوثجيت قاد المنتخب الإنجليزي إلى دور الـ16 لمواجهة منتخب ألمانيا، يوم الثلاثاء المقبل.

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محمد العمدة

محمد العمدة

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