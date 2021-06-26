مباراة الأهلي والترجي.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستضيف ملعب استاد "الأهلي WE السلام" موجهة الأهلي والترجي الرياضي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة " beIN Sports HD 4"، و" beIN Sports 1 HD Premium".

ويتولى مسؤولية التعليق على المباراة عبر القناة القطرية، الجزائري حفيظ دراجي.

وفي نفس السياق، من المقرر أن يتم بث المباراة عبر التردد الأرضي لقناة "Time Sports"، وينطلق الاستديو التحليلي في الساعة الثامنة مساءً.

ويُدير الاستديو التحليلي عبر التردد الأرضي للقناة المصرية، الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، ومعه طه إسماعيل ومحمد فضل وجمال حمزة.

وتقرر أن يُعلق على المباراة بقناة "Time Sports" المعلق أيمن الكاشف.