صفقات مانشستر سيتي | بيب جوارديولا يعثر على بديل هاري كين في برشلونة

كشف تقرير صحفي، عن حقيقة اهتمام مدرب نادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا، بالتعاقد مع الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان نجم فريق برشلونة، والذي يُنظر إليه على أنه بديل للدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام، حسبما ذكر موقع Fichajes الإسباني.

وعند وصول جريزمان إلى برشلونة قادمًا من أتلتيكو مدريد، كان الفريق الكتالوني يهدف إلى رفع كفاءة خط هجوم الفريق، ومع ذلك، لم يتمكن الفرنسي من تقديم أفضل ما لديه في “كامب نو”، وكانت لديه فرص كافية للقيام بذلك.

ويقدم مهاجم فريق برشلونة جريزمان أداء راق رفقة منتخب منتخب بلاده فرنسا خلال مشاركة في بطولة يورو 2020، بعكس المستوى السيئ الذي يظهر به رفقة البارسا، وهو ما قد يدفع إدارة الأخيرة إلى التفكير في الاستغناء عنه في الميركاتو الصيفي 2021.

ويبدو أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي المتوج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنقضي 2021-2022 سيكون من أوائل المدربين الذين يأملون في ضم جريزمان.

وفقاً لموقع Fichajes الإسباني، فإن جريزمان منفتح على فكرة مغادرة برشلونة وسيكون مهتمًا بالانتقال إلى مانشستر سيتي إذ أُتيح عرضاً رسمياً، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وبعد رحيل الدولي الأرجنتيني سيرخيو أجويرو إلى نادى برشلونة، وصعوبة التعاقد مع هاري كين المرتبط بعقد طويل الأمد مع توتنهام، فمن الممكن أن يكون جريزمان خيارًا واقعيًا لمانشستر سيتي لتعزيز الهجوم في الموسم المقبل.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن مانشستر سيتي الذي يقوده الإسباني بيب جوارديولا يستعد لتقديم عرض لضم جريزمان، ولكن من الصعب أن تستغني إدارة البرسا عن المهاجم الفرنسي بسعر رخيص.

والجدير بالذكر أن، هاري كين أبلغ إدارة ناديه توتنهام برغبته في الرحيل عن الفريق في الصيف الحالي.